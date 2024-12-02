Türk Sahil Güvenliği 35 Göçmeni Kurtardı

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Yunan unsurları cansalı ile açık denizde ölüme terk etti; Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ayvalık açıklarında 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına 2 cansalı ile geri itilen, açık denizde ölüme terk edilen 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 8'i çocuk toplam 35 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. Açık denizde ölüme terk edilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardımda bulunuldu.