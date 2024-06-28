Türkiye'de Pos Cihazı ile Kara Para Aklama Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'de Pos Cihazı ile Kara Para Aklama Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Türkiye'de pos cihazı ile kara para aklama soruşturması kapsamında 12 şüpheli yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, pos cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve kara para aklandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yabancı banka kartları, nakit para, ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

28.06.2024 11:04
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Türkiye'de pos cihazı ile kara para aklama soruşturmasına ilişkin İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de pos cihazı ile kara para aklama iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun ilkini 20 Ocak 2024'te gerçekleştiren polis, yeni deliller ve belgelere ulaştı. Kara para aklandığı ve yurt dışına pos cihazları ile para çıkışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu neticesinde Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ay önceki operasyonun devamı niteliğindeki çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin 12'si İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 yabancı ülkelere ait banka kartı, 148 bin 700 TL ve 465 Amerikan doları, muhtelif miktarlarda ziynet eşyası, altın ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı" ihbarlarının değerlendirilmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde 20 Ocak 2024'te ilk operasyon düzenlenmişti. İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde yapılan aramalarda bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 adet POS cihazı, 80 bin 655 TL ve 116 bin 97 Amerikan doları, 17 tane para sayma makinesi, muhtelif miktarda imitasyon altın ve ziynet eşyası, çok sayıda POS cihazı slipleri ile muhtelif belgelere el konulmuştu. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. Yapılan aramalar neticesinde soruşturma derinleştirilerek, ele geçirilen POS cihazları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu polise ulaştı. Yeni bilgi ve belgeler ışığında ülkede faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar liralık çekim yapıldığı tespit edildi. Örgütlü olarak 'izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunmak', '5464 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği anlaşılan 14 kişi daha tespit edildi. Bu kişilerin kimlik bilgileri, ev ve iş yerleri tek tek belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve aranan şüphelilerin 12'si daha yakalanmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'de Pos Cihazı ile Kara Para Aklama Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Pos Cihazı ile Kara Para Aklama Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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