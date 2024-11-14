Avrupa'da yapılan taksi çağrıları Türkiye'den yönlendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avrupa'da yapılan taksi çağrıları Türkiye'den yönlendiriliyor

Avrupa\'da yapılan taksi çağrıları Türkiye\'den yönlendiriliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki Düzce, Sakarya ve Bartın merkezlerinden yönetiliyor. Çağrı merkezi, Almanca bilen personeliyle Avrupa'daki taksi taleplerini en hızlı şekilde karşılamayı sağlıyor.

14.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın 3 ülkesindeki 18 şehrin ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki 3 farklı ilde kurulan çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor.
Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi çağıranların aradıkları 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan merkezlerdeki Almanca bilen çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa'ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın'daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa'dan gelen çağrılarına cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor.

Türkiye'deki çağrı merkezlerinde görevli çok iyi düzeyde Almanca bilen personel gelen çağrıları, müşterilerin en yakınındaki taksiye ulaştırıyor.

ÖNCELİK ALMANCA BİLEN İLLERDE

Gelen çağrıların yoğunluğu sebebiyle çağrı merkezlerinde Türkiye'de çok iyi Almanca bilen eleman ihtiyacı devam ediyor. Avrupa'da en çok konuşulan diller arasında bulunan Almanca'nın bu bakımdan potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Teknoloji, Sakarya, İsviçre, Almanya, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avrupa'da yapılan taksi çağrıları Türkiye'den yönlendiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da yapılan taksi çağrıları Türkiye'den yönlendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.