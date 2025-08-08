Türkiye'den Gazze'ye 178 Tır Yardım Gönderildi - Son Dakika
Türkiye'den Gazze'ye 178 Tır Yardım Gönderildi

08.08.2025 12:01
AFAD Başkanı Pehlivan, Türkiye'nin Gazze'ye 101 bin ton insani yardım ulaştırdığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, son 11 gün içerisinde, Mısır'ın El Ariş kentinde depolanan ve içerisinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu Türkiye'ye ait 178 tırın Filistin'in Gazze kentine ulaştığını bildirdi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İsrail'in askeri saldırılarından etkilenen Filistin halkına Türkiye tarafından yapılan insani yardım çalışmalarıyla ilgili AFAD Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Saldırılar nedeniyle 2 milyon Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını belirten AFAD Başkanı Pehlivan, "İsrail'in Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'den bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılar neticesinde 61 binden fazla Gazzeli hayatını kaybetmiş, 151 binden fazla Gazzeli yaralanmıştır. Yaklaşık 2 milyon Gazzeli de yerinden olmuştur. Bu saldırılar en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimi imkansız hale getirmiştir" dedi.

"Son 11 günde Türkiye'ye ait 178 insani yardım tırı El Ariş'ten Gazze'ye geçiş sağlamıştır"

Yardım tırlarının geçişine izin verildiği günden itibaren 178 insani yardım tırının Gazze'ye ulaştığını aktaran Pehlivan, "AFAD, kendi imkanlarıyla sağladığı yardımların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, ulusal sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların temin ettiği insani yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırmaktadır. Bu yardımlar uçak ve gemi seferleriyle Gazze'ye taşınmaktadır. 2025 yılının Mart ayından bu yana insani yardıma dahi kapalı olan Gazze sınır kapıları 27 Temmuz'dan itibaren yardım tırlarının geçişine sınırlı saatlerde kısıtlı olarak açılmıştır. AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan insani yardım malzemeleri bu tarihten itibaren yeniden Gazze'ye ulaştırılmaya başlanmıştır. Önceki aylarda Mısır'ın El Ariş kentine sevk edilen insani yardım malzemeleri burada AFAD tarafından depolanmıştı. Bu malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için Refah sınır kapsısında görevli olan AFAD personellerimiz yoğun, sabırlı ve meşakkatli bir çalışma yürütmeye devam etmektedir. Son 11 günde Türkiye'ye ait 178 insani yardım tırı El Ariş'ten Gazze'ye geçiş sağlamıştır. Yardım malzemelerinin büyük bir kısmını un, gıda, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında yaklaşık yüzde 60'ı gıda, yüzde 40'ı barınma malzemelerinden oluşan 500 tırlık yardım konvoyu da Gazze'ye gönderilmek üzere El Ariş'teki depoda hazır bekletilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"7 Ekim 2023'ten bugüne ülkemizden toplamda 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmıştır"

İsrail'in saldırılarına başlattığı Ekim 2023'ten bu yana 101 bin tonu aşkın yardım malzemesinin Filistin'e gönderildiğini dile getiren Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz 7 Ekim 2023'ten bugüne 14 insani yardım uçacağını ve 16 gemisini Gazze'ye göndermiştir. Ülkemizden toplamda 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırılmıştır. Bu yıl başlattığımız 'Gazze için el ele' kampanyası hala devam etmektedir. Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği kampanyaya gelen bağışlar Gazze için hayati öneme sahip yardımların temin edilmesine vesile olmaktadır. Gazze'ye gönderilen 101 bin tonluk yardım malzemeleri içerisinde 8 sahra hastanesi, 53 ambulans-kurtarma aracı, bin 451 jeneratör, 351 yaşam konteyneri, 245 ton tıbbı malzeme, 3 mobil mutfak aracı, 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 65 bin 270 ton un, 2023 öncesi gönderilen un miktarını da katarsak toplamda 300 bin tona yaklaşık un, 3 bin 171 ton içme suyu, 550 ton temizlik malzemesi, 281 bin hijyen seti, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 binden fazla uyku tulumu, 151 bin barınma malzemesi, 469 binden fazla giyecek ve binden fazla da çocuk oyuncak seti yer almaktadır."

Türkiye'nin en fazla yardım eden ülke olduğuna değinen Pehlivan, "Ülkemiz, Küresel İnsani Yardım raporlarında gayri safi milli hasılasına göre en fazla yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemiz bu anlamda dünyanın vicdanı olmuştur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

