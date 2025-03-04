Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırına güvenliği artırmak amacıyla 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini açıkladı.

04.03.2025 17:57  Güncelleme: 21:04
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Edirne Valisi Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINA DUVAR ÖRÜLECEK

Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye - Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıkladı. Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.

"İLK KEZ FİZİKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ SINIRDA ALACAĞIZ"

Edirne Vali Sezer, bu sene batı sınırında ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceklerini belirterek, "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı. Artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Başlangıç olarak bu yıl 8 buçuk kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışmadır. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edeceğiz" dedi.

Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor
Kaynak: İHA

Yunus Sezer, Yunanistan, Politika, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 6242195:
    suriyeliler gelmesin diye duvar yapacağımıza,suriyeliler ülkeden gitmesin diye duvar yapıyoruz 32 3 Yanıtla
  • caps lock:
    Suriyeliler gidemesin türkiyede kalsın diyedir 27 2 Yanıtla
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