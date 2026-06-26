Türkiye’de yaşayan yabancı kadın, kendisine 'abla' denmesine isyan etti

İstanbul'da yaşayan Irina isimli yabancı bir kadın, Türkçede günlük hayatta sıkça kullanılan "abla" hitabını kelime anlamıyla yorumlayınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

"HERKES BANA NEDEN ABLA DİYOR?"

Türkiye'de yaşamını sürdüren Irina, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sokakta, markette ve günlük yaşamda karşılaştığı birçok kişinin kendisine "abla" diye hitap ettiğini anlattı.

"Abla" kelimesinin "büyük kız kardeş" anlamına geldiğini bildiğini söyleyen Irina, "Biri bana 'abla' dediğinde dönüp bakıyorum. Benim ondan büyük olduğumu nereden biliyor?" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"70 YAŞINDAKİLER BİLE ABLA DİYOR"

Kendisinden yaşça büyük kişilerin de aynı hitabı kullanmasının kafasını karıştırdığını esprili bir dille anlatan Irina, "Bazen bana 70 yaşındaki amcalar bile 'abla' diyor. Ben de 'Demek ki hayat onu çok yormuş' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GALİBA TÜRKİYE'DE GİZLİ BİR AİLEM VAR"

Yaşadığı duruma farklı açıklamalar getirmeye çalışan Irina, bir süre sonra Türkiye'de kendisinden habersiz büyük bir ailesi olabileceğini düşünmeye başladığını söyledi.

"İnsanların yüzüne dikkatlice bakıyorum. Acaba bana benziyorlar mı diye. Galiba Türkiye'de benden gizlenen büyük bir ailem var." diyen Irina'nın paylaşımı izleyenleri güldürdü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Irina'nın videosu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve paylaşıldı. Türk kullanıcılar ise yorumlarda, "Aramıza hoş geldin abla", "Artık sen de bu ailenin bir parçasısın" ve "Türkiye'de herkes birbirinin ablası ve abisidir" şeklinde esprili mesajlar paylaştı.