Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünde gerçekleşen patlamanın ardından silahlı çatışma çıkarken, saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu." dedi.
Öte yandan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizi ve yaralananların isimleri de belli oldu. TUSAŞ personelleri Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın yanı sıra teröristlerin kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ın saldırıda şehit olduğu belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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