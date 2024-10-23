TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri belli oldu. 22 kişinin yaralandığı saldırıda Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan'ın şehit düştüğü belirtildi.

23.10.2024 22:28
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünde gerçekleşen patlamanın ardından silahlı çatışma çıkarken, saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı.

YERLİKAYA: SALDIRININ OLUŞ ŞEKLİ PKK'YI İŞARET EDİYOR

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu." dedi.

TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizi ve yaralananların isimleri de belli oldu. TUSAŞ personelleri Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın yanı sıra teröristlerin kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ın saldırıda şehit olduğu belirtildi.

TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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