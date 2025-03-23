Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dan ilk mesaj geldi. Tutuklama kararı sonrası polislerin arasından görünen Ongun'un X hesabından yapılan paylaşımda "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı" ifadesini kullandı.

23.03.2025 11:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şüpheli Murat Ongun'un tutuklanmasına hükmetti.

KARAR SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ongun tutuklama kararı sonrası polislerin arasından görünürken vekiller "kurtuluş yok" sloganı attı. Öte yandan Ongun'un X hesabından tutuklama kararı sonrası paylaşım yapıldı.

"YARGI VE SİYASET AĞINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE ÜLKEMİZE HUZUR GELMEYECEK"

Açıklamada "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim! Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklanan Murat Ongun\'dan ilk açıklama

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Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • mustafa aykanat:
    Suçum yok Suçum yok. Ne işin var orada b.koglu b.k 305 104 Yanıtla
  • Serdar Er:
    yaşasın devletim var olsun devletim 302 69 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    beni neden tutuklamıyor devlet demekki yolsuzluk hırsızlık yapmamışım 258 62 Yanıtla
  • Serdar Er:
    paket ?????????? 198 47 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İşte bağımsız yargı, mükemmel senaryo değil mi? Tam sizlik olmuş haydi alkışlayın at hırsızları. 66 173 Yanıtla
  • barış özcan:
    Tutuklamanın şuan için en önemli sebebi delilleri karartma şüphesi anladın mı Murat Ongun, yargılama bitince zaten suçsuz isen serbest kalırsın. 164 35 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Madurumda madurum :)) birisi bu salağa olayı tam anlatsın halen delil diyor sığır 156 30 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Ya siz sakamisiniz. Madem sucsuzsun sucsuzum diyorsun, peki nicin cezaevine gidiyorsun. Dalgami geciyorsun. Birakin su sov yapmayi. 143 28 Yanıtla
  • 78908900:
    Devlet KÖR ve SAĞIR değildir ,sessiz olur hiç bir şeyden haberi yok gibi davranır ama UYUMAZ...İktidar ile Devleti karıştırmayın iktidar yönetim de Devlet Her yerde. 130 22 Yanıtla
  • Kirker:
    ateş olmayan yerde duman çıkmaz 120 24 Yanıtla
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