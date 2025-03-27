İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

4 YILDA 3 KERE ANJİYO OLMUŞTU

Son 4 yılda 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şu ifadelerle anlatmıştı: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."