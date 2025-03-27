İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polat'ın 4 yılda 3 kere anjiyo olduğu ve 6 stent takıldığı öğrenildi.

27.03.2025 10:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

4 YILDA 3 KERE ANJİYO OLMUŞTU

Son 4 yılda 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şu ifadelerle anlatmıştı: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."

İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Hakimlik, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetmişti.

MAHİR POLAT KİMDİR?

1976 yılında Erzincan'da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü'nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.

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Son Dakika 3.Sayfa İBB soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa aykanat:
    Bi ayağın çukurda, ne bu hırs o zaman 13 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ergenekonda balyozdada suçsuz paşalara böyle yazıyordunuz sonra savcınız firar etti fiyasko çıktı dava lideriniz kandırıldım affedin beni dedi gt gibi kaldınız yine boyunuzdan büyük laf etmeyin gelenin geçenin kandırdığı bir hırsıza güvenip ! 6 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Tabii sürekli et but pirzola yersen damarlar tıkanır. 3 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu kadar çok yemek damarda tıkar büzükte tıkar 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Şimdi hepsi hastalanır bu zerzewatlarin 1 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yarın imineyle kavga etse kayınbabam beni kandırmış bunu bana vermiş diyecek kadar aşalık bir adamın arkasından gitmek aynı derecede aşalık olmayı gerektirir 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Devletin öğrendiklerinde kalbi dayanmamıştır 0 0 Yanıtla
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