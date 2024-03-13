Tuzla\'da Gaspçılar Çantayı Alamadı

Tuzla'da 3 gaspçı takip ettikleri bir döviz bürosu çalışanı olan 55 yaşındaki M.Ş.'nin elinden içerisinde 2 milyon lira olan çantayı almaya çalıştı. Gaspçılardan biri havaya ateş etse de çalışan çantayı bırakmayınca arkalarına bakarak kaçtılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri o gaspçıları kaçtıkları araçtan tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Ferdi P.(20)'nin 17 yıl Celal P.(29)'nin ise 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerinde 6 Mart günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Döviz bürosunda çalışan M.Ş. çantasına 30 bin dolar ve 35 bin Euro parayı alıp Pendik'te bulunan bir kuyumcuya gitti. M.Ş. Burada dövizleri Türk parasına çevirip aldığı 2 milyon lirayı da çantasına doldurdu. Tuzla'daki döviz bürosunun önüne geldiğinde ise arkasından 3 maskeli gaspçı geldi. Gaspçılardan biri çantaya elini attığı sırada yere düştü. Diğer gaspçı da ona çarpınca. Tekrar çantaya mı saldıracaklarına yoksa kaçmaları mı gerektiğine karar veremedikleri sırada 3. Gaspçı havaya ateş etti ama M.Ş.'yi değil kendi arkadaşlarını korkuttu. 3 gaspçı çantayı da alamayınca arkalarına bakarak kaçtı.
Gasp Büro önce aracı, sonra gaspçıları buldu
Neye uğradığını şaşıran M.Ş. önce işyerine geçti ardından hemen polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifler hemen şüphelilerin peşine düştü. Görüntülerden kaçtıkları araç tespit edilen gaspçıların izine Gebze'de rastlandı. Gasp Büro ekipler önce şüphelilerin kullandığı aracı buldu araç kısa bir süre önce Başakşehir'de çalınmış ve üzerine sahte plaka takılmıştı. Gasp Büro ekipleri aracı takibe aldı bir süre sonra da iki gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Azılı suçlu çıktılar
Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki Ferdi P.'nin 18 suç kaydının olduğu ve 3 ayrı aranmasının olduğu ayrıca hakkında da 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Celal P.'nin ise yine aranmasının olduğu ve hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. 2 şüpheli Asayiş Şube Gasp Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuzla'da Gaspçılar Çantayı Alamadı - Son Dakika
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