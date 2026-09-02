UAEA Başkanı Grossi: İran nükleer tesislere erişim izni vermiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uluslararası müfettişlerin nükleer tesislere erişimine izin vermediğini belirterek, "Tesislere erişimin bulunmaması, yayılma açısından bir endişe konusudur" dedi.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası denetim ve şeffaflık tartışmaları devam ederken, ülkenin nükleer programına ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini koruyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uluslararası müfettişlerin nükleer tesislere erişimine izin vermediğini açıkladı. The New York Times'a göre; Grossi tarafından bu hafta yayımlanan raporda, "Ajansın söz konusu nükleer materyal hakkında bilgi sahibi olmaması ve bunu doğrulamak üzere tesislere erişimin bulunmaması, yayılma açısından bir endişe konusudur" ifadelerini kullandı. Grossi raporda, Tahran'ın müfettişlerin İran'a "derhal" girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

"Ajans, uranyum stokunun mevcut büyüklüğü veya nerede bulunduğu konusunda herhangi bir bilgi sağlayamaz"

The New York Times'ın aktardığı raporda, "Ajans, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stokunun mevcut büyüklüğü, niteliği veya nerede bulunduğu ya da İran'ın tüm zenginleştirme faaliyetlerini askıya alıp almadığı konusunda herhangi bir bilgi sağlayamaz" değerlendirmesi yapıldı.