Osman Oktay, Suriye'de Şehit Düştü - Son Dakika
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Osman Oktay, Suriye'de Şehit Düştü

Osman Oktay, Suriye\'de Şehit Düştü

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak şehit olan Osman Oktay'ın (32) acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı.

13.02.2025 14:29
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Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak şehit olan Osman Oktay'ın (32) acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu. Bir süredir Gaziantep Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olan Osman Oktay'ın Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

3 ay sonra düğün yapmayı planlıyordu

Öte yandan 11 kardeşten biri olan Şehit Osman Oktay'ın, geçtiğimiz ay nişanlandığı ve mayıs ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından, vasiyeti üzerine 20 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay'ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

"Vatan sağ olsun"

Şehit Osman Oktay'ın abisi Mustafa Oktay ise "Milletimizin başı sağ olsun. Kardeşim 2018 yılından beri bu kutsal görevi sürdürüyordu. Kuzey Irak'ta 5, Libya'da yaklaşık 1 ve son olarak Balıkesir Edremit'teki görevinin ardından Suriye'ye geçmişti. Suriye'de şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Vatan sağ olsun. 6 erkek kardeştik. Şehitlik ona nasip oldu. Silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmayacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

"Düğün değil şehitlik nasip oldu"

Şehit Osman Oktay ile en son 3 ay önce görüştüklerini anlatan abi Mustafa Oktay, "Ben hastanede yatıyordum. Yanıma ziyarete gelmişti. Bir daha görüşmek nasip olmadı. Geçen aylarda nişanlanmıştı. Mayıs ayında düğünü olacaktı. Düğünden sonra da görevini sürdürmeyi düşünüyordu. 6 erkek 5 kız kardeşiz. Babamızı 2010'da kaybettik. Kardeşimin vasiyeti üzerine inşallah babamın yanına defnedeceğiz. Düzenini kurmuştu, Karşıyaka'dan ev almıştı. Arabasını da almıştı. Düğün değil şehitlik nasip oldu" ifadelerinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osman Oktay, Suriye'de Şehit Düştü - Son Dakika


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