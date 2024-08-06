Üç yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadı Polis şehre indiği anda yakaladı - Son Dakika
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Üç yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadı Polis şehre indiği anda yakaladı

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Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa polisinden kaçamadı. Zanlının 3 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıktı.

06.08.2024 12:17
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Üç yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadı

Polis şehre indiği anda yakaladı

BURSA - Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa polisinden kaçamadı. Zanlının 3 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; 'Dolandırıcılık' ve 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması' suçlarından hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır bu suçlardan aranan M.T., F.Y.'ye ait kimlik ile 3 yıl boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Geçinebilmek için sigortasız bir şekilde taksicilik yapan M.T., daha sonra Uludağ'da kayıtsız odun işi yaptı. Girdiği polis çevirmelerinde F.Y.'ye ait olan kimliği gösteren M.T.'nin merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir eve ara ara geldiği tespit edildi.

Ekipler harekete geçti, zanlı kıskıvrak yakalandı

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bir süre gözetleme yapan ekipler, M.T.'yi eve geldiği sırada kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadı Polis şehre indiği anda yakaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üç yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadı Polis şehre indiği anda yakaladı - Son Dakika

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