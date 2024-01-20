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Uçağa binmek için kapıyı kırıp piste dalan yolcunun feci sonu - Son Dakika
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Uçağa binmek için kapıyı kırıp piste dalan yolcunun feci sonu

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nda 30 yaşındaki Kyler Efinger, uçağı kaçırmak için yangın merdiveninin kapısını zorlayarak piste indi. Ancak uçağın motorundaki akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

20.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:40
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ABD'de havalimanında kapıları kapatılan uçağa binmek için yangın merdiveninin kapısını zorla açan genç adam piste inince uçağın motorunun girdabına kapılarak feci şekilde can verdi.

YANGIN MERDİVENİNİN KAPISINI KIRDI

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen akıl almaz kazada 30 yaşındaki Kyler Efinger uçağı kaçırması üzerine yangın merdiveninin kapısını kırarak piste indi. Hareket halindeki uçağa doğru koşarak ilerleyen Efinger, uçağın motorundaki akıma kapıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Salt Lake City İtfaiye Departmanı, Havalimanı Operasyonları ekibi ve polis gerekli tüm müdahalelerde bulunsa da talihsiz adam oracıkta can verdi. Gerekli güvenlik önlemleri alınmasıyla beraber olay yeri incelemesi başlatıldı.

Uçağa binmek için kapıyı kırıp piste dalan yolcunun feci sonu
YORUMLAR (1)
  • Kemal SON: salaklıktan ölmüş Yanıtla 2 20

Amerika Birleşik Devletleri, Salt Lake City, İtfaiye, Utah, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçağa binmek için kapıyı kırıp piste dalan yolcunun feci sonu - Son Dakika
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