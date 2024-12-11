Uçak Kazası Acısı Dinmiyor - Son Dakika
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Uçak Kazası Acısı Dinmiyor

Uçak Kazası Acısı Dinmiyor

Ahmet Gökmen, 2019'daki uçak kazasında kaybettiği oğlu için hukuki mücadelesini sürdürüyor.

11.12.2024 10:39
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2019 yılında Antalya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Ataberk'in babası Çorlu sakini Ahmet Gökmen, 5 buçuk yıldır acısının dinmediğini ifade etti.

10 Haziran 2019 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkisinde içinde 3 kişinin bulunduğu Side Sivil Havacılık firmasına ait TC-DBO tescilli C-172 P tipi eğitim uçağı düşmüştü. Uçağın içinde bulanan 3 kişiden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ataberk Gökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çorlu'da yaşayan Ataberk'in babası Ahmet Gökmen, oğlunun acısının 5 buçuk yıldır taze olduğunu ve uçak kazasıyla ilgili hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Olayı televizyondan öğrendiğini söyleyen Ahmet Gökmen, "Oğlum Ataberk 21 yaşındaydı, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Havacılık Bölümü okuyordu. 4. sınıfa geçmişti, pilot olmak istiyordu. Derslerinde, sosyal yaşamında başarılıydı. Oğlum demo uçuşları olan bir firma nezaretinde uçuşa çıkmıştı. Uçak kalkışa geçerken kaza yapmış ve biz de bu olayı televizyon kanallarından öğrendik" dedi.

Uçağın bakımlarının yapılmadığını öne süren Gökmen, "Fakat ilgili firma tarafından uçağın bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı. Buna tam anlamıyla disiplinsizlik de eklenebilir. Daha sonra ben kaza raporuna ulaştım. Kaza raporunda, uçak yakıtının incelenmediği hatta imha edildiği yazılmış. Bu uçağın bakımlarının olmaması, kaza raporunda eksik olduğu görülmüştür. Sürecin adli boyutu şu an devam ediyor. Ben de halkımızın bilinçlenmesi açısından şu çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarını basit firmalara teslim etmesinler. Mutlaka ve mutlaka araştırılmalıdır. Ben evladımı hiçbir şekilde geri getiremeyeceğim fakat bu ülkenin evlatları çok kıymetli çok değerli. Böyle merdiven altı firmaların hayatı katletmemesi için mücadelemi sürdüreceğim. Evladımın acısı halen dinmedi. Her gün mezara gidip oğlumu anıyorum. O gün eğitim uçuşlarına izin yokmuş, bu uçağı neden uçurmuşlar soruyorum? Ben o belgeyi görseydim, oğlumu göndermezdim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, Politika, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uçak Kazası Acısı Dinmiyor - Son Dakika

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