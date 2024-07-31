UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail tarafından suikastle katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı. Başkan Altay, Filistin davasına ömrünü adamış Heniye'nin İsrail tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

31.07.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail tarafından suikastle katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Altay, yaptığı açıklamada Filistin davasına ömrünü adamış Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduklarını söyledi. Başkan Altay şu ifadelere yer verdi: "Katil İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana masum Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırım, yüreğinde insanlık taşıyan herkesin vicdanını sızlatıyor. Bugün de İsmail Heniye'nin zalim İsrail yönetimi tarafından katledilmesini büyük bir teessürle öğrendik. Bu alçak suikasti lanetliyoruz. Kendisini Filistin davasına adamış, Filistin'in hak ve özgürlüğü uğruna çocuklarını ve torunlarını şehit vermiş örnek bir şahsiyet olan Heniye'nin vefatı, bölgedeki mevcut gerilimlerin daha da derinleşmesine yol açabilecek ciddi bir gelişmedir. Bu durum, İsrail'in savaşı ve kaosu tüm bölgeye yaymak isteğini gösteriyor. İsrail'in bu yüzyılda işlediği insanlık suçları tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bebek katili Netanyahu bu suikastle insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına almaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Siyonist rejim şunu iyi bilmelidir ki; yüreğinde insanlık taşıyan herkes Filistin davası etrafında birleşmeye ve bu katliamlar karşısında tek yürek olmaya devam edecektir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin özgür olana dek bu davaya omuz vermeye devam edeceğiz. Bu menfur saldırı sonucu şehit edilen Heniye'ye Allah'tan rahmet diliyor, davası uğruna yüzbinlerce şehit veren Filistin halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim Heniye'ye cennet, Kudüs'ün evlatlarına zafer nasip etsin." - KONYA

Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, İsrail, Konya, Dünya, Altay, Uluslararası İlişkiler, Suç, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İsmail Heniye için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement