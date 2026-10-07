Ukrayna'daki Rus saldırılarında 20 kişi öldü, Pryluky'de 4'ü çocuk 14 can kaybı var

Rusya'nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerinde düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) göre; Rusya'nın Çernihiv bölgesindeki Pryluky şehrinde düzenlediği saldırıda can kaybı 14'e yükseldi. DSNS, ölenlerin 4'ünün çocuk olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Pryluky saldırısında yedisi çocuk 50 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri enkazdan biri çocuk 15 kişiyi kurtardı" açıklamasını yaptı.

Pryluky'deki can kaybının yükselmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.