Ukrayna'nın Druzhba Boru Hattı'na Saldırısı

22.08.2025 12:19
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Druzhba boru hattındaki Unecha istasyonuna saldırdı, Macaristan petrol akışını durdurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba petrol boru hattının kritik bir parçası olan ve Bryansk bölgesinde bulunan Unecha petrol pompalama istasyonunu vurdu. Macaristan hükümeti, ülkeye Rus petrol akışının kesildiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba petrol boru hattının Unecha petrol pompalama istasyonuna saldırı gerçekleştirdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, Rusya- Belarus sınırına yakın bir noktada bulunan boru hattına düzenlenen saldırı sonrası Rusya'dan Macaristan'a Druzhba hattıyla yapılan ham petrol sevkiyatının durdurulduğunu ifade etti. Szijjarto, "Dün gece Druzhba boru hattına kısa süre içinde 3. kez saldırı düzenlendi ve Macaristan'a petrol sevkiyatı durdu. Bu, enerji güvenliğimize açık bir saldırıdır ve bizi savaşa çekmeye yönelik yeni bir girişimdir. Bu başarılı olmayacak! Biz barıştan ve milli menfaatlerimizi korumaktan yanayız" ifadelerini kullandı.

Rusya da saldırıyı doğruladı

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz da yaptığı açıklamada, Unecha'daki enerji tesisinin Ukrayna'nın füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu alev aldığını, çıkan yangının söndürüldüğünü belirtti. Bogomaz, "HIMARS MLRS füzeleri ve insansız hava araçlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği saldırının püskürtülmesi sonucunda Unecha bölgesindeki bir yakıt altyapı tesisinde yangın çıktı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Samara bölgesinden başlayan Druzhba Petrol Boru Hattı, Ukrayna ve Belarus sınırındaki Bryansk'tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan'a ulaşıyor.

Bu ay 2 saldırı düzenlemişti

Ukrayna, Ağustos ayında 2 defa Druzhba boru hattını hedef almış, saldırılar petrol sevkiyatının durmasına neden olmuştu. Macaristan ve Slovakya, Avrupa Birliği'nin Rus enerjisine bağımlılığı azaltma çabalarına rağmen kullandıkları ham petrolünün büyük bir kısmını Sovyet döneminde inşa edilen Druzhba petrol boru hattı üzerinden ithal ediyor. Dünyanın en uzun petrol boru hatlarından biri olan ve ismi "dostluk" anlamına gelen Druzhba petrol boru hattı, 18 Ağustos'taki son saldırının ardından 20 Ağustos'ta tekrar faal hale gelmişti.

Enerji tesislerine saldırılar yoğunlaştı

Rusya ve Ukrayna, son haftalarda birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarını artırdı. Kiev, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse eden gelirleri azaltmak, enerji ihracatını aksatmak ve Rusya içinde yakıt sıkıntısına yol açmak amacıyla birçok Rus rafinerisine saldırı gerçekleştirdi. Son dönemde Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Ukrayna, önceki gece Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir petrol rafinerisini hedef almıştı. Bu, Ukrayna'nın bu ay vurduğu 9. rafineri olmuştu. Ukrayna'nın petrol rafinerileri ve boru hatlarına yönelik neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya'nın birçok bölgesinde yakıt sıkıntısına yol açtı.

Rusya ise Ukrayna'nın doğal gaz altyapısını füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alarak Kiev'in doğal gaz ithal etme, halkın ısınma ihtiyacının karşılama ve orduya yakıt sağlama kabiliyetini azalttı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

