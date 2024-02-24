Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle, Ankara'da Zafer Anıtı önünde bir araya gelen Ukrayna Derneği üyeleri, savaşın son bulması gerektiğini belirterek slogan attı. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaşın devam ettiğini ve barışın tesis edilmesi için destek istedi.

24.02.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya prostesto

ANKARA - Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle, Ankara'da Zafer Anıtı önünde bir araya gelen Ukrayna Derneği üyeleri, hep bir ağızdan savaşın son bulması gerektiğini belirterek slogan attı.

Ukrayna Derneği üyeleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. Etkinliğe Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ve Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşları katıldı. Ukrayna ve Kırım Halk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan grup, ellerindeki pankartlarla birlikte savaş karşıtı sloganlar attı.

"Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin"

Grup adına basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Maalesef medya yeterince ilgiyi göstermese de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Düşman, topraklarımızı bırakmak istemiyor. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim gidecek bir yerimiz yok, biz kendi evimizdeyiz. Yuvalarımızı ve insanlarımızı savunuyoruz. Savaşın üçüncü yılına girerken bizim dünyaya vermek istediğimiz mesaj çok basit. Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin. Biz barış istiyoruz ve bu barışın bütün bölgemizde tesis edilmesi için çalışıyoruz. Ancak şunu herkesin anlaması gerekiyor ki suçlular cezalandırılmadığı sürece, adil barış sağlanmadığı sürece, bölgemizde sükunet maalesef olmayacaktır. Bizim ortak görevimiz saldırganı sadece durdurmak değil, Ukrayna dışında da birçok ülkede büyük belalar açan Rusya'yı cezalandırmaktır" dedi.

Ukrayna - Rusya Savaşının 2\'nci yıl dönümünde Ankara\'da Rusya\'ya protesto
Kaynak: İHA

Ukrayna, Ankara, Rusya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 23:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement