Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya prostesto
ANKARA - Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle, Ankara'da Zafer Anıtı önünde bir araya gelen Ukrayna Derneği üyeleri, hep bir ağızdan savaşın son bulması gerektiğini belirterek slogan attı.
Ukrayna Derneği üyeleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yılı nedeniyle Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. Etkinliğe Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ve Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşları katıldı. Ukrayna ve Kırım Halk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan grup, ellerindeki pankartlarla birlikte savaş karşıtı sloganlar attı.
"Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin"
Grup adına basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Maalesef medya yeterince ilgiyi göstermese de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Düşman, topraklarımızı bırakmak istemiyor. Biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim gidecek bir yerimiz yok, biz kendi evimizdeyiz. Yuvalarımızı ve insanlarımızı savunuyoruz. Savaşın üçüncü yılına girerken bizim dünyaya vermek istediğimiz mesaj çok basit. Kendi ülkenizde savaş görmek istemiyorsanız, Ukrayna'yı destekleyin. Biz barış istiyoruz ve bu barışın bütün bölgemizde tesis edilmesi için çalışıyoruz. Ancak şunu herkesin anlaması gerekiyor ki suçlular cezalandırılmadığı sürece, adil barış sağlanmadığı sürece, bölgemizde sükunet maalesef olmayacaktır. Bizim ortak görevimiz saldırganı sadece durdurmak değil, Ukrayna dışında da birçok ülkede büyük belalar açan Rusya'yı cezalandırmaktır" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ukrayna - Rusya Savaşının 2'nci yıl dönümünde Ankara'da Rusya'ya protesto - Son Dakika
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti'den aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'ne geçen Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, "Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?