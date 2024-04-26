Şırnaklı Kepçe Operatörü ile Ukraynalı Moda Tasarımcısı Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnaklı Kepçe Operatörü ile Ukraynalı Moda Tasarımcısı Evlendi

Şırnaklı kepçe operatörü Ferhat Aykut ile Ukraynalı moda tasarımcısı Aurika Smirnov, sosyal medya üzerinden tanışıp evlenme kararı aldı. Uludere ilçesinde gerçekleşen düğünde çifte 1 milyonluk takı ve para takıldı. Aurika, Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu belirterek düğünü çok beğendiğini söyledi. Çiftin aileleri de evlilik kararını olumlu karşıladı.

26.04.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞIRNAKLI kepçe operatörü Ferhat Aykut (30) ile Ukraynalı moda tasarımcısı Aurika Smirnov (28), 3 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışıp evlilik kararı aldı. Uludere ilçesinde 2 gün 2 gece süren düğünle dünya evine giren çifte 1 milyonluk takı ve para takıldı. Düğününü çok beğendiğini belirten Aurika, "Türkiye çok iyi bir ülke. Dürüst olmak gerekirse çok korktum ama yapmaya karar verdim ve hiçbir şeyden pişman değilim. Bu harika bir kültür, harika gelenekler, her şey harika" dedi.

Şırnaklı kepçe operatörü Ferhat Aykut, sosyal medya üzerinden 2021 yılında Almanya'da yaşayan moda tasarımcısı Ukraynalı Aurika Smirnov ile tanıştı. Bir süre sosyal medya üzerinden arkadaşlık yapan Aykut, 2022 yılında Smirnov'u, çalıştığı Muğla'nın Bodrum ilçesine davet etti. Burada tatil yapan ve arkadaşlıkları ilerleyerek sevgili olan çift, evlilik kararı aldı. Ailesinin de onayını alan Ferhat Aykut, Aurika Smirnov ile Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde 2 gün 2 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde geline 600 bin liralık takı, damada da 400 bin liralık para takıldı. Smirnov, meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı düğünde yöreye özgü kıyafetler giyerek halay çekti. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan da görüntülendi.

Ferhat Aykut, ailesinin kararını duyduklarında olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Düğün çok güzel geçti. Kendisi Ukraynalı, 3 yıllık birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Dil olarak hala zorluklar yaşanıyor. Üstesinden geliyoruz ama. Düğüne gelen herkese teşekkür ederim. Akrabaların ne tepki vereceğini düşündük, ama önemli olan 'sevgi ve aşk' dedik, ailemiz de olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

'KONUKLAR ÇOK GÜZEL VE ŞIK'

Başta korktuğunu ancak Ferhat'ı sevdiği için kararından vazgeçmediğini belirten Aurika Smirnov ise "Türkiye çok iyi bir ülke. Dürüst olmak gerekirse çok korktum ama yapmaya karar verdim ve hiçbir şeyden pişman değilim. Bu harika bir kültür, harika gelenekler, her şey harika. Düğünümü gerçekten çok beğendim, tüm konuklar çok güzel ve şık giyimli. Çok memnun oldum" diye konuştu.

Ferhat'ın ablası Çimen Aykut da Aurika Smirnov ile işaret ve çeviri programlarıyla anlaşabildiklerini söyleyerek, "İnsanların birbirlerini sevmeleri için aynı dili konuşmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Bir insanı sevdiğini hissetmek için, aynı dili konuşmaya gerek yok. Aynı kültüre sahip olman gerekmiyor. Bunları hisler ve hareketlerle de ifade edebiliyorsunuz. Bunu da gelinimiz sayesinde bir kez daha anladık. İlk gördüğümde şaşırmıştım. 'Evleneceğim' dedi kardeşim. İşaret diliyle, çeviri programlarıyla anlaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ukrayna, Şırnak, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnaklı Kepçe Operatörü ile Ukraynalı Moda Tasarımcısı Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:38 Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli’ye güç veriyor Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli'ye güç veriyor
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnaklı Kepçe Operatörü ile Ukraynalı Moda Tasarımcısı Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement