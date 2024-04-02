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Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı - Son Dakika
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Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı

Uludağ\'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı

Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.

02.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
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Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki villada meydana gelen yangında bir kişinin cesedinin bulunması olayı cinayet çıktı. Villanın bahçıvanı olan 40 yaşındaki Ali V.'nin boşanma aşamasındaki eşini mesajla rahatsız eden arkadaşı Mustafa Ş.'yi (52) birlikte kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü, 7 gün cesetle birlikte kaldığı, olayı örtbas etmek için de benzin dökerek yaktığı ortaya çıktı. Katil zanlısı da kundaklama sırasında ağır yaralanmış, o anlar da çevredeki bir villanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

İnkaya Mahallesi'nde 29 Mart günü yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü ve yapılan kontrollerde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bursa emniyeti olayla ilgili sır perdesini araladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada; olayda alevler nedeniyle yaralanan şüphelinin, yangın süsü verdiği villada eşini rahatsız eden arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Ayrıca, zanlının öldürdüğü arkadaşının cesediyle de 7 gün boyunca aynı evde yaşadığı ve cesedi yok etmek için böyle bir plan yaptığı ortaya çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlim Sokak'ta 3 katlı villanın zemin katında bir kişinin yaralandığı, yangın söndürüldükten sonra bir kişinin cesedinin bulunduğu olay aydınlatıldı. Yanan villanın bodrum katında bahçıvan Ali Vurgun ile Ürünlü Barınma Evi'nde tanışıp arkadaş olan Mustafa Ş.'nin yanmış cesedi bulunmuştu. Katil zanlısı Ali V.'nin kendisinin de yaralandığı anlar çevredeki bir villanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayda kendisi de yaralanan Ali V. 112 ambulansıyla kaldırıldığı Şehir Hastanesi yanık ünitesinde yoğun tedaviye alındı.

Ceset bulundu, Cinayet Büro Amirliği harekete geçti

Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada villada Mustafa Ş.'ye (52) ait olan yanmış bir ceset buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın perde arkasını kısa sürede araladı.

Sır perdesi aralandı, cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Yapılan çalışmalarda Ali V.'nin arkadaşı Mustafa Ş.'yi boşanma aşamasındaki eşiyle mesajlaştığı ve rahatsız ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Ali V.nin 7 gün boyunca arkadaşı Mustafa Ş.'nin cesediyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Daha sonra plan yapan Ali V., villada yangın süsü vererek cesedi yok etmek istedi. Villada yangın çıkartmak istediği sırada kendisini de yaralanan Ali V. alevler sonucu ağır yaralandı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ali V. yanık ünitesindeki yoğun tedavinin 3.gününde cinayeti itiraf ederken, olayda kullandığı suç aleti bıçak da evinde bulundu.

Ali V. ile maktul Mustafa Ş.'nin bir süre önce barınma evinde tanışıp arkadaş oldukları, villanın bodrum katını birlikte kiralayıp yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşinin mesajla rahatsız edilmesini öğrenmesi üzerine bu olayın gerçekleştiği kaydedildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen Ali V. tedavisinin ardından cezaevine sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı - Son Dakika

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