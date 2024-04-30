3.Sayfa

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına polisten darbe: 19 gözaltı

SAKARYA - Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya dahil 4 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Edirne, Kocaeli ve İstanbul İlleri ile Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Akyazı, Sapanca ve Geyve İlçelerinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve gizlendikleri ikametlerde yapılan aramalarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram skunk, 1 adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 20 adet şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.