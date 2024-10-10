UNIFIL'e Saldırı: İsrail Tankı Gözlem Kulesini Vurdu - Son Dakika
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UNIFIL'e Saldırı: İsrail Tankı Gözlem Kulesini Vurdu

İsrail'in Merkava tankı UNIFIL'in karargahındaki gözlem kulesine ateş açtı, 2 barış gücü askeri yaralandı.

10.10.2024 18:06
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), "İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait Merkava tankı UNIFIL'in Naqoura'daki karargahında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açtı" dedi.

İsrail-Lübnan sınırında konuşlanan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail saldırısının ardından açıklama yaptı. UNIFIL, İsrail'in saldırılarının İsrail-Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki kasaba ve köylerde geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Lübnan'ın Nakura ve diğer bölgelerine saldırdığını gördük. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri Lübnan'da Hizbullah unsurlarıyla çatışmaya girdi ve UNIFIL'in Naqoura karargahı ve civarındaki mevziler defalarca vuruldu" ifadelerini kullandı.

Bu sabah düzenlenen saldırıya değinen UNIFIL, "Bu sabah IDF'ye ait bir Merkava tankının UNIFIL'in Naqoura'daki karargahında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açması sonucu kule doğrudan isabet alarak yıkıldı ve iki barış gücü askeri yaralandı" dedi.

IDF askerlerin ayrıca Labbouneh'deki BM mevzisine de ateş açtığını aktaran UNIFIL, IDF'nin barış gücü askerlerinin barındığı sığınağın girişini vurduğunu, araçlara ve bir iletişim sistemine zarar verdiğini ifade etti.

Dün IDF askerlerin mevzinin çevre izleme kameralarına kasıtlı olarak ateş açarak devre dışı bıraktığını aktaran UNIFIL, "Ayrıca çatışmalar başlamadan önce düzenli olarak Üçlü Toplantıların yapıldığı Ras Naqoura'daki BM mevzisine kasıtlı olarak ateş açarak ışıklandırmaya ve bir röle istasyonuna zarar verdiler" dedi.

IDF ve tüm taraflara, BM personelinin ve malının emniyet ve güvenliğinin sağlanması ile BM binalarının dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan UNIFIL, "UNIFIL barış gücü askerleri Güney Lübnan'da Güvenlik Konseyi yetkisi kapsamında istikrara dönüşü desteklemek üzere bulunmaktadır. Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ağır bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa UNIFIL'e Saldırı: İsrail Tankı Gözlem Kulesini Vurdu - Son Dakika

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