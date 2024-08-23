Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi - Son Dakika
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Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi

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Karma Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman, Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk oldu. Babasıyla olan zorlu ilişkisini ve aile içi şiddet yaşadığını paylaşan Bozduman, "Babam beni bayılana kadar deri kemerle döverdi" dedi.

23.08.2024 15:20  Güncelleme: 16:14
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Karma Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman, Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu. Bozduman, çocukluk yıllarında geçirdiği bir kaza sonucu neredeyse öleceğini ve babasından gördüğü şiddeti anlattı.

"6 YAŞIMDA ÇARPILDIM, ÖLDÜĞÜMÜ SANMIŞLAR"

Çocukken geçirdiği kazayı anlatan Karma Astrolog ve Spiritüel Danışman Ferdi Bozduman, "Çocukken kaza geçirdim. 6 yaşlarındaydım. O zamanlar Malatya'nın dağ köylerine giderdik biz. Orada bir gece uyuyordum teröristler gelirde evi basarlar, kadınlara zarar verirler diye camlarda ızgaralar oluyor, şartel kaldırılıyor. Elektrik veriliyor yani. Kendilerince korunma sistemi kurmuşlar. Bir gece kalktım 'Anne neredesin' dedim. Annem de 'Dışardayım, bulaşık yıkıyorum.' dedi. Annemin yanına gitmemle çarpılmam bir oldu. Kapıdaki kablolara değdiğimde çarpıldığımı hatırlıyorum. Öldüğümü sanmışlar benim. Ellerim kollarım da olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi

"BABAM BENİ BAYILANA KADAR KEMERLE DÖVERDİ"

Küçük yaşlarda babasından şiddet gördüğünü söyleyen Ferdi Bozduman, "Uzun yıllar babama kindardım. Çünkü hiç sevmedi beni, hiç istemedi beni. Onun kafasındaki ve algısındaki insan değildim. Onun kafasındaki insan olmadığım için problem çıkıyordu. Babam annemi döverken annemin önüne geçerdim. Babam beni ben bayılana kadar deri kemerle döverdi. Dövmek için sonra anneme geçerdi." dedi.

Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi

Astroloji, Çocukluk, 3-sayfa, Aile, Psikoloji, 3.Sayfa, Astroloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özer Canaydın: Böyle insanlardan nefret ediyorum! Çocuğu yaparken güzeldi, gece güzeldi şimdi bu çocuğu niye dövüyorsun? Dünyaya gelmek için omu mücadele etti? 27 4 Yanıtla
  • Chef Cecey: iyi yapmis aztrolog olma adam gibi iş tut diye yapmistir ama basarili olamamis 6 24 Yanıtla
  • Alper Elma: iyi yapmış elleri dert görmesin. niye bunu anlatıyorsun ailen seninnnn 4 18 Yanıtla
  • Ankara null: bi halt olmaz bundan 4 13 Yanıtla
  • Chen Medya : Bu yaşta tutup çocukken babam beni doverdi demen bence yersiz dikkat çekmek için 2 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Bu falcı, astrolog vs de nedense hep Malatyalı oluyor. 0 1 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Adam olsun diye vurmuş. 0 1 Yanıtla

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