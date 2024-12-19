Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

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Mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral hayatını kaybetti. Kıral, geçtiğimiz yıl bir çalışanından nakledilen böbrek ile hayata tutunmuştu.

19.12.2024 22:21  Güncelleme: 22:39
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Mobilya sektörünün duayen ismi Fatih Kıral, 2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Nakledilen böbrekle hayata tutunan Kıral, geçtiğimiz günlerde nakledilen böbreğin de iflas etmesi nedeniyle diyalize bağlanmıştı. Fatih Kıral bugün hayata gözlerini yumdu.

Fatih Kıral Mobilya'nın sosyal medya hesabından vefat ilanı şu ifadelerle paylaşıldı:

"Sayın Fatih Kıral'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi. Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Fatih Kıral'ın bıraktığı izler, bizlere daima yol gösterecektir."

Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

FATİH KIRAL KİMDİR?

Fatih Kıral, 1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı. Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile işbirliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi. Fatih Kıral, İstanbul doğumlu olup, Figen Kıral ile evlidir. Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.

Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • HALÜK ERDOĞAN:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabırlar dileriz saygıyla 16 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Böbrek boşa gitti desenize.Böbreğini verenin hayatı ne olacak acaba. 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yat 0 0 Yanıtla
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