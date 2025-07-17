Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı - Son Dakika
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Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı

Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
17.07.2025 14:39  Güncelleme: 14:36
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Amerikalı kayakçı Lindsey Vonn, ESPY Ödülleri'ne katılmak üzere Los Angeles'ta bir kırmızı halı etkinliğine katıldı. Ancak Vonn'un bordo renkli, yırtmaçlı elbisesi ve yüksek topuklu ayakkabıları rüzgarın etkisiyle havalandı ve iç çamaşırı göründü. Hemen yanındaki bir görevli hızla müdahale ederek Vonn'un mahremiyetini korumaya çalıştı.

Amerikalı kayakçı Lindsey Vonn, kırmızı halıda yaşadığı talihsiz bir kıyafet kazasıyla gündeme geldi. Ünlü Amerikalı kayakçı, spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan ESPY Ödülleri'ne katılmak üzere Los Angeles'taydı. Törende yılın en başarılı sporcuları onurlandırılırken, geceye damgasını vuran olay ne ödüller ne de başarı konuşmaları oldu. Lindsey Vonn'un yaşadığı talihsiz an, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vonn, kırmızı halıya bordo renkli, son derece şık ve cesur bir elbiseyle çıktı. Elbisenin yırtmaçlı tasarımı ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla oldukça zarif ve göz alıcı bir görüntü sergileyen 40 yaşındaki sporcu, fotoğrafçılara poz verirken rüzgarın azizine uğradı. Beklenmedik bir anda esen şiddetli rüzgâr, elbisesini havalandırarak iç çamaşırının görünmesine neden oldu. O anlarda objektifler bu görüntüyü yakalarken, hemen yanındaki bir görevli hızlıca müdahale ederek Vonn'un mahremiyetini korumaya çalıştı.

Yaşanan bu küçük ama utandırıcı olay sonrasında Lindsey Vonn, kırmızı halıdaki kısa süreli rahatsızlığını geride bırakıp, törenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkmak üzere kıyafetini değiştirdi. Sahnedeki görünümünde ise tamamen bambaşka bir şıklıkla karşımıza çıktı. Bu kez göz kamaştırıcı, simli ve gümüş rengi uzun bir elbise tercih eden Vonn, izleyicilerden tam not aldı.

Törende Olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles ile birlikte poz veren Lindsey Vonn, geçmişte golf efsanesi Tiger Woods ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti. Ancak Vonn, genellikle kırmızı halıdaki zarif ve şık tarzıyla takdir toplar. Bu yıl Madrid'de ev sahipliği yaptığı prestijli Laureus Ödülleri'nde de dikkatleri üzerine çekmiş ve modaya olan yatkınlığıyla övgü almıştı.

Her ne kadar ESPY Ödülleri'nde yaşadığı talihsiz rüzgar kazası kısa süreli bir sıkıntı yaratsa da, Lindsey Vonn profesyonelliğiyle bu durumu ustalıkla atlattı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı - Son Dakika

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