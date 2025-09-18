Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ve model Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.
Evinde baygınlık geçiren Yağtu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.
Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.
