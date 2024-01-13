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Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Halil Ergün, Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritteki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Halil Ergün\'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
13.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:04
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Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Halil Ergün, Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritteki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada ünlü oyuncu, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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