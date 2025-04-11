Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı - Son Dakika
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Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking\'in hastalığına yakalandı

Hollywood'un sevilen oyuncularından Eric Dane, hayranlarını üzen bir açıklama yaparak ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını duyurdu. ALS ile mücadele edenlerin sembol ismi olan ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hastalıkla yıllarca süren olağanüstü mücadelesi ise, Eric Dane'in karşı karşıya olduğu zorluğu gözler önüne seriyor.

11.04.2025 14:25
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"Euphoria" ve "Grey's Anatomy" dizilerinin yıldızı Eric Dane, People dergisine verdiği röportajda ALS teşhisi konduğunu belirterek, "Bu yeni süreci birlikte aşarken yanımda sevgi dolu ailemin olmasından dolayı minnettarım" dedi. Teşhisine rağmen kariyerine ara vermeyi düşünmediğini belirten 52 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta "Euphoria" dizisinin yeni sezon çekimlerine katılacağını söyledi. Halk arasında Stephen Hawking'in hastalığı olarak da bilinen ALS, bir sinir sistemi rahatsızlığı. Omurilik ve beyindeki sinir hücrelerini etkileyen bu hastalık, zamanla ilerliyor ve kas kontrolünün kaybına yol açıyor. Uzmanlara göre ALS tedavi edilemeyen bir hastalık olsa da erken teşhis, yaşam kalitesini artırabiliyor.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

NEDEN BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood dünyasında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. "Grey's Anatomy" dizisinin yıldızı Eric Dane ve ünlü oyuncu eşi Rebecca Gayheart, sürpriz bir şekilde boşanma davalarını geri çektiklerini açıklamıştı. Mahkemeye başvuran çift, davanın kaldırılmasını talep ederek boşanmaktan vazgeçtiklerini ifade etmişti. Bu beklenmedik kararın ardındaki gerçek, Eric Dane'in yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Boşanma sürecinin iptal edilmesinden yaklaşık bir ay sonra ünlü aktör, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını duyurdu. Dane, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtirken eşi Rebecca Gayheart'ın bu dönemde en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI

Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti. Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu. Uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 2018 senesinde 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

ALS NEDİR?

Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

ALS ölümcül bir hastalık olsa da, teşhis sonrası yaşam süresi ve hastalığın seyri kişisel faktörlere ve uygulanan bakıma bağlıdır. Erken teşhis ve bütüncül bir tedavi planı, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar. Hastalığın ilerleyiş hızı, hastadan hastaya oldukça değişkenlik gösterir. ALS hastalarında ortalama hayatta kalma süresi 3 ila 5 yıl olmasına rağmen, birçok hasta 10 veya daha fazla yıl yaşayabilmektedir

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı - Son Dakika

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