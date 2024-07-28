Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın\'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz

"Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen ünlü şarkıcı Simge Sağın, Wanda Nara'nın ayrılma kararı aldığı Arjantinli golcü ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Icardi ile anılan ve sosyal medyada yakıştırmalar yapılan Sağın, "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" dedi.

28.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen ünlü şarkıcı Simge Sağın, özellikle sosyal medyada Wanda Nara ile ayrılma aşamasında olan Icardi ile yakıştırılıyordu. Konuyla ilgili konuşan Sağın, "İleride neyin ne olacağı belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" dedi.

WANDA NARA AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yürüten Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" sözleriyle ayrılığı açıklamıştı.

SİMGE SAĞIN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmıştı. Bu paylaşım manidar bulunmuştu.

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz

ICARDİ'DEN ŞAŞIRTAN HAREKET

Bu gelişmeler üzerine ise Mauro Icardi de çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı alıntılayarak "Ouch" notuyla kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Arjantinli yıldızın bu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz

SİMGE SAĞIN: İLERİDE NEYİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ

Bu gelişmelerin üzerine sosyal medyada Mauro Icardi ile yakıştırılan ve adı sık sık aşk dedikodularıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, konuyla ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Sağın, Icardi ile ilgili "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Simge Sağın, Wanda Nara, Ünlüler, Futbol, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:24:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement