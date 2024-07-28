Ünlü Şarkıcı Simge Sağın\'dan Icardi yakıştırmalarına olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz

3.Sayfa

"Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen ünlü şarkıcı Simge Sağın, özellikle sosyal medyada Wanda Nara ile ayrılma aşamasında olan Icardi ile yakıştırılıyordu. Konuyla ilgili konuşan Sağın, "İleride neyin ne olacağı belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" dedi.

WANDA NARA AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yürüten Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir haber gelmişti. Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" sözleriyle ayrılığı açıklamıştı.

SİMGE SAĞIN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmıştı. Bu paylaşım manidar bulunmuştu.

ICARDİ'DEN ŞAŞIRTAN HAREKET

Bu gelişmeler üzerine ise Mauro Icardi de çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı alıntılayarak "Ouch" notuyla kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Arjantinli yıldızın bu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

SİMGE SAĞIN: İLERİDE NEYİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ

Bu gelişmelerin üzerine sosyal medyada Mauro Icardi ile yakıştırılan ve adı sık sık aşk dedikodularıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, konuyla ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Sağın, Icardi ile ilgili "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.