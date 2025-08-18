CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı

18.08.2025 17:47  Güncelleme: 19:17
İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait işyerine düzenlenen silahlı saldırının yanlışlıkla gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırının gerçek hedefi yan dükkan olduğu öğrenilirken, 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan incelemelerde saldırının yanlışlıkla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerinin hızlı takibiyle Karabağlar'da silahlarıyla birlikte yakalandı.

CHP'Lİ BAŞKAN ADAYININ İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Olay, bugün 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi işyerine yaklaşarak camın dışından 3 el ateş etti. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

ASIL HEDEF YAN DÜKKANMIŞ

Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, izmir, Urla, Son Dakika

