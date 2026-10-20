Uşak-İzmir yolunda domates yüklü tır devrildi, 53 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Uşak-İzmir yolunda domates yüklü tır devrildi, 53 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

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Uşak-İzmir yolunda domates yüklü tır devrildi, 53 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
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Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampalarında domates yüklü tır devrildi ve 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü dorse ile bariyer arasında sıkıştı; kara yolu trafiğe kapandı, ardından tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Uşak'ta domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Tırdan yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü, dorsenin ile bariyer arasında sıkıştı.

Kaza, Uşak- İzmir kara yolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Altundağ (53) idaresindeki 13 DA 106 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı.

Yola saçılan domatesler nedeniyle kayan N.A. (41) yönetimindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe kapandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Altundağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Altundağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından kara yolunda trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYenişehir3. SayfaOtomobilGüncelİzmirUşakSon Dakika

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