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Uşak'ta Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılı içerisindeki asayiş olayları hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Ergün, polis ve jandarmanın halkın huzuru ve güvenliği için kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayarak, vatandaşların bilgilendirilmesi ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinin önemine değindi. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sayısında artış olduğu belirtildi ve yapılan uygulama ve operasyonlar hakkında bilgiler verildi. Yeni yıl öncesi alınan tedbirlerin artırıldığı da ifade edildi.

Uşak\'ta Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
28.12.2023 - 17:16,
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Uşak'ta, Vali Turan Ergün'ün başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştiren toplantıda 2023 yılı içeresinde gerçekleşmiş asayiş olayları hakkında bilgiler veren Uşak Valisi Turan Ergün "Polis ve Jandarmamız 24 saat kesintisiz hizmet veren halkın huzuru, asayişi ve güvenliği için çalışan iki genel kolluk kuvvetimiz. Biz şuna inanıyoruz huzur olmadan hiçbir yerde ne ekonomik nede sosyal hayat olur. Bu sebepten dolayı birinci önceliğimiz halkımızın huzurunu sağlamak. Polis ve jandarmamız her zaman halkımızın hizmetinde olan Türkiye'nin iki güzide kolluk kuvvetidir. Bunun için biz başarıyı sadece kolluk tedbirlerle değil vatandaşın bilgilendirmesi, kolluk kuvvetleriyle kaynaşması ve vatandaşın kolluk kuvvetiyle yardımıyla son derecede önemlidir." dedi.

25 Aralık'a kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne emniyet ve jandarmayı ilgilendiren 99 bin 791 ihbar geldiğini, geçen yılın aynı dönemine göre ihbar sayısında yüzde 9,9 artış yaşandığını söyleyen Ergün, "KAAN", "KADES", "HAYDİ" ve "UYUMA" uygulamaları üzerinden de 2 bin 377 ihbarın ulaştığını söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerince yıl içerisinde yapılan uygulama, denetim, operasyon ve yakalanan suçlular hakkında bilgiler veren Ergün "Yıl içerisinde 2 milyon 537 bin 408 kişi ile 295 bin 255 aracın sorgulandı, yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 205 hükümlünün yakalandığını ifade etti. Yıl içerisinde terör, kaçakçılık, organize ve mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber suçlar ve asayiş alanlarında 13 bin 842 olayın meydana geldiğini, bu olayların aydınlatma oranının ise yüzde 87,5 olduğunu dile getirdi. Kent genelinde 745 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, bu operasyonlarda 1403 kişi hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Vali Ergün sözlerine yeni yıl öncesi de tedbirlerin arttırıldığına dile getirerek "Yılbaşında toplam 37 denetim noktasında 180 ekip ve 641 personelle biz il merkezi ve köylerde alanda olacağız. Vatandaşımızın yanında olacağız. Hep birlikte sahada olmaya gayret göstereceğiz." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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