Uşak'ta emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında çok sayıda kişi ve otomobil sorgulandı.

'Huzur ve Güven Uygulaması', Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayata geçirildi. 30 ekip ve 90 personelin görev aldığı uygulamada 22 sabit nokta ve 31 umuma açık alanda denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 913 şahıs ile 474 araç sorgulandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

Ayrıca uygulama çerçevesinde trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 15 araca toplam 1 milyon 84 bin 582 lira idari para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi.