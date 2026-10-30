Uşak'ta otobüse arkadan çarpan motosiklette 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta otobüse arkadan çarpan motosiklette 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

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Uşak\'ta otobüse arkadan çarpan motosiklette 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı
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Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'nde motosikletin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü özel hastaneye kaldırılırken, otobüs sürücüsü ifadesi için karakola götürüldü.

Uşak'ta motosikletin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, durakta yolcu indirdikten sonra ana yola katılmak için emniyet şeridinde ilerleyen N.A. (66) yönetimindeki 64 HO 1034 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, motosiklet sürücüsü E.K. özel bir hastaneye, motosikletteki yolcu Sadettin Çiçek (20) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü E.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü sürücüsü N.A., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Dikilitaş MahallesiMotosiklet3. SayfaOtomobilGüncelUşakSon Dakika

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