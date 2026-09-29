Uşak'ta tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti

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Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Orhan Çelik, ışıkların yeşile dönmesiyle yola çıkan 26 yaşındaki V.K.'nin kullandığı tırın çarpmasıyla ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emniyette ifade veren sürücü serbest kaldı; kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Uşak'ta tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IŞIK YEŞİLE DÖNÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Kaza, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen V.K. (26) idaresindeki 64 FD 445 plakalı tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e (74) çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü V.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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