Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Otomobil Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
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Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Otomobil Saniyelerle Kurtuldu

Üsküdar\'da İstinat Duvarı Çöktü, Otomobil Saniyelerle Kurtuldu

İstanbul Üsküdar'da bir istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sırasında bir otomobilin toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. İstinat duvarının çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı, olayda kimse yaralanmadı.

10.02.2025 14:44  Güncelleme: 14:50
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Üsküdar'da bir istinat duvarı yola çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Olay Kandilli- Göksu caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da cadde üzerinde bulunan bir bahçenin istinat duvarı çöktü. Yol trafiğe kapandı. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde istinat duvarının çökmeden hemen öncesin de bir otomobilin geçtiği görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri ise yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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