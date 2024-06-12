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Üsküdar'da satın almak istediği motosikleti test sürüşü sırasında çaldı

İSTANBUL - İnternette gördüğü motosikleti satın almak için müşteri gibi davranan hırsız, test sürüşü sırasında 350 bin lira değerindeki motosikleti çaldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Özkan Ceylan yaklaşık 350 bin lira değerindeki Yamaha marka motosikletini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İnternette satılık ilanını gören Yusuf Yardımcı, Özkan Ceylan ile irtibata geçerek motosikleti almak istediğini söyledi ve Şişli'den Üsküdar'a geldi. Müşteri gibi davranıp motosiklet sahibi ile pazarlık yapan Yardımcı, motosiklet sahibi ile birkaç deneme sürüşü yaptı. Kendisinin motosikleti sürmek istediğini söyleyen şahıs motosiklet sahibi ile yer değiştirdiği sırada motosikleti çalarak uzaklaştı. Motosiklet sahibi Özkan Ceylan güvenlik kamera görüntüleri ile polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Motosikleti almak için gelen hırsızın motosikleti incelediği görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ön tarafa geçeceğim sırada bir anda motosikleti kaçırdı"

Mağdur motosiklet sahibi Özkan Ceylan, "İlana koymuştum motorumu. Alıcı olarak geldi ve Antalya'ya yollayacağını söyledi. İsmi Yusuf Yardımcı ama sahte de olabilir. Motosikleti otoparkta gösterdim. Motosikleti denemek amaçlı sürmek istediğini rica etti benden. Ben de tek süremezsin dedim. Ben sürdüm bir iki tur attık. Motosikleti beğendiğini söyledi bana. Bir turda kendisi sürmek istediğini söyledi. Ben de arkasına bindim deneme sürüşü yaptı. Motosikleti beğendiğini ve kapora hemen yollayacağını söyledi. Arkadan ön tarafa geçeceğim sırada bir anda motosikleti kaçırdı" dedi.