Üsküdar'da site duvarı çöktü, 2 otomobil altında kaldı
İSTANBUL - Üsküdar'da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı.
Olay, Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin duvarı yoğun yağış sonrası yola çöktü. Site duvarının yanında park halinde bulunan 2 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde şerit çekek önlem aldı. Olayda, yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.
"Gürültüyle pencereye koştuk"
Gece saatlerinde ses duyduğunu belirten Semra Tufan, "Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama biz yattıktan sonra herhalde zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü" dedi.
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