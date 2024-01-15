Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Üsküdar'da uyuşturucu ticaret yapıldığı tespit edilen bir eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi yakalanırken 2 kilo 35 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 39 bin 750 TL para ele geçirildi.

Üsküdar'da Ferah Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine adrese 12 Ocak tarihinde polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahsın çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi 2 kilo 35 gram skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde 39 bin 750 TL para ele geçirildi.

T.Ö. isimli şahıs 13 Ocak tarihinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL