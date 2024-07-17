Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi - Son Dakika
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Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen ve toplam değeri 72 milyon 425 bin lira olan 87 araç ele geçirildi. Mersin'de yapılan operasyonda 72 adet elektrikli araç yakalanırken, Edirne'de turistik kolaylıklardan faydalanılarak getirilen ve parçalanarak kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

17.07.2024 11:25
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Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira değerinde araç ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.

Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.

Usulsüz işlemlerle Türkiye\'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Kaynak: İHA

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