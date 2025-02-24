Uyuşturucu etkisindeki sürücü evin mutfağına girdi - Son Dakika
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Uyuşturucu etkisindeki sürücü evin mutfağına girdi

Uyuşturucu etkisindeki avukat, arabasıyla 3 metre yükseklikten evin mutfağına düştü.

24.02.2025 23:30
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Uyuşturucu etkisinde arabada sızdı, karşısında polisleri görüp gaza basınca ortalığı savaş alanına çevirdi

O anlar İHA kameralarına anbean yansıdı

Uyanır uyanmaz aniden gaza basan sürücü, park halindeki otomobili altına aldı, 3 metreden uçup bir evin mutfağına girdi

Avukat olduğu öğrenilen sürücünün, hastanede yapılan kontrolünde kanına uyuşturucu madde tespit edildi, aracından da 50'ye yakın yeşil reçeteli ilaç çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içerisinde sızan, trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan araç sürücüsü, aniden gaza basarak 100 metre ileride park halindeki otomobile çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek evin mutfağından içeri girdi. O anlar İHA kameralarına yansırken, araçtan güçlükle çıkartılan sürücünün avukat olduğu ve hastanede yapılan kan testinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Sürücüye 47 bin 842 TL para cezası uygulanıp sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

Kasaplar Mahallesi Kasaplar Camii yakınlarında yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMV marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu, vatandaşların çabalarına rağmen tepki vermediği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

1 saat boyunca uyandırmaya çalıştılar

Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı. En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü, polislerin kapıyı aç ikazlarına aldırış etmeksizin gaza basıp yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra, çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobili de altına alıp yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye, oradan da zemin kattaki evin mutfağına düştü. O onlar ise kayıttaki İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, araçtan trafik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu kullandığı belirlendi

Alanya Barosuna bağlı avukat olduğu bildirilen B. S'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap ele geçirildiği bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B. S'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca hakkında da adli işlem başlatıldı.

Diğer taraftan B. S'nin otomobiliyle çarptığı park halindeki aracın, mutfaktan içeri girdiği evin sahibine ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu etkisindeki sürücü evin mutfağına girdi - Son Dakika

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