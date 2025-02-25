Uyuşturucu ile kaza yapan avukat tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ile kaza yapan avukat tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu etkisindeki avukat, yardım eden kişinin aracına çarparak evine girdi. Tutuklandı.

25.02.2025 17:10
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Uyuşturucu etkisinde kullandığı otomobille ortalığı savaş alanına çeviren avukat tutuklandı

Araçtaki kişiye yardıma koştu, hayatının talihsizliğini yaşadı

Araç içindeki sürücüyü uyandırdı, hem otomobili hem evi pert oldu

ANTALYA - Antalya'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle araç içerisinde sızan sürücüye yardım etmek isteyen Mustafa Tezcan, hayatının en büyük talihsizliğini yaşadı. Sağlık ve polis ekipleri tarafından uyandırılan sürücü aracın gazına basmasıyla önce Tezcan'ın otomobiline çarptıktan sonra evinin duvarını yıktı. Yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlenen araç sürücüsü avukat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMV marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğunu gören Mustafa Tezcan isimli vatandaş, çabalarına rağmen sürücünün tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu araç sürücüsü güçlükle uyandırıldı.

Ev ve otomobil yardıma koşan vatandaşın çıktı

Polisi karşısında gören araç sürücüsü Avukat Berkay Soysaldı aniden gaza basınca otomobil caminin önündeki tel çitleri parçaladıktan sonra önce park halindeki otomobili altına alıp 3 metre yükseklikteki bahçe duvarını aşarak evin mutfağından içeri girdi. Askıda kalan araç içerisinden çıkartılan otomobil sürücüsünün Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlendi. Alanya'da avukatlık yapan Berkay Soysaldı'nın kullandığı otomobilin çarptığı otomobil ve mutfağına girdiği evin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve kendisine yardıma etmek isteyen Mustafa Tezcan'a ait olduğu belirlendi. Tezcan, geçmiş olsun ziyaretine gelen vatandaşlara olayın nasıl yaşandığını anlatmak zorunda kaldı.

"Zararım çok büyük"

Akşam saatlerinde evden çıktığı sırada son model bir araç içerisinde baygın yatan bir kişiyi gördüğünü ve ilk olarak uyardırmaya çalıştığı belirten Mustafa Tezcan, "Uyandırmaya çalıştım, uyandıramayınca 112'yi arayarak durumu bildirdim. Sağlık ekipleri ve trafik polisleri geldi. Uzun süre uyandırmaya çalıştılar. Bir ara kendine gelir gibi oldu. Yine bayıldı. Polislerin çabaları sonucunda kendine geldi. Polislerin camı açmasını istemesine aldırış etmeksizin gaza bastı, cami bahçesini aşıp evimin önünde park halindeki oğluma ait otomobili altına aldı ve duvardan aşağıya düşerek evimin mutfağından içeri girdi. Şahsın yardımına koşan uyandırmaya çalışan benim, çarptığı araç benim, ev benim, zararım çok büyük. Zararım karşılanmadığı sürece davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan park halindeki otomobile çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten düşerek evin mutfağından içeri giren otomobilin sürücüsü Avukat Berkay Soysaldı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu etkisinde araç kullanmasından dolayı 47 bin 842 TL para cezası uygulanan ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konulan Berkay Soysaldı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak, kamu ve vatandaşın malına zarar vermek' suçlarından tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ile kaza yapan avukat tutuklandı - Son Dakika

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