Uyuşturucu ile Mücadele ve Adalet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu ile Mücadele ve Adalet Vurgusu

Uyuşturucu ile Mücadele ve Adalet Vurgusu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkat çekti.

21.11.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, uyuşturucu ile mücadelenin önceliklerinin başında geldiğini ifadede ederken, yargı ile alakalı her aşamada "Herkes için adalet" düsturunu esas aldıklarını vurguladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, uyuşturucu ile mücadelenin büyük önem arz ettiğini ifade ederken, uyuşturucu kullanma yaşının onbir yaşına kadar düştüğünü, anne ve babaların bu konuya karşı daha fazla duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Uyuşturucu ile mücadelede hiç bir güç tanımıyoruz. Bu anlamada polis ve jandarmamız ciddi bir çalışma sergiliyor. Bizlerde bunlara destek olmak, çocuklarımızı korumak zorundayız. " dedi.

"Erzurum'a 15 ili kapsayacak Trafik İhtisas Daire Başkanlığı"

Erzurum'a bağlı ve 15 ili kapsayacak Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın kurulması yönünde resmi yazışmaların tamamlandığını vurgulayan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, "Erzurum'a bağlı ve 15 ili kapsayacak Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçirilmesi konusunda resmi yazışmalarımızı tamamladık. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu arada Adalet Saray'ında bir nebze olsun tadilat başlattık ve burada hükümlülerimizin el emeği göz nuru eserlerini sergileyerek satış yapma imkanı vereceğiz." dedi.

"Yaşlı ve engelli vatandaşlara özel görevliler'

Yaşlı ve engelli vatandaşların adliye girişinde, görevlendirilen personel tarafından karşılanacağını ifade eden Başsavcı Aydemir, "Adliye girişinde yaşlılarımızı ve engelli vatandaşlarımızı yormadan, istirahat ettirerek, işlemlerine yardımcı olmak için düzenleme yaptık, personel ayarlamasına gittik. Çocuklarımız da bizim için çok önemli ve değerli. Evlatlarımızın sağlıklı geleceğini bizlerin teminatı altında, titiz bir şekilde aile bireylerimizle hareket ederek destek olacağız. Hizmetlerimizde kolaylık sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik binasını talep ettik. 50 yıllık bina olduğu için bakanlık bu binaya sıcak bakmadı. Aziziye İlçe yerleşkesinde yapılacak olan yeni Adalet Sarayı ile bu sorunlarımızın kısa zamanda çözüme kavuşacağına inanıyorum. Mevcut bina girişinde yetersiz olan park alanına ek olarak bahçemizde personelimize üzeri kapalı yeni bir park düzenlemesi yaptırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadelede hiç bir güç tanımıyoruz"

Uyuşturucu bağımlısı çocukların anne ve babaları derinden üzdüğünü, ailelere zarar verdiğini ve buna bağlantılı olarak çok sayıda suç işlendiğini belirten Başsavcı Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü, "Erzurum'da önceliklerimizin başında uyuşturucu ile mücadele var. Bu anlamda karşımızda hiç bir güç tanımıyoruz. Ben Cumhuriyet Başsavcısı olarak sokağı dinlerim, uyuşturucu sadece polisiye önlemlerle olmuyor. Bizim asıl görevimiz vatandaşlarımızın sorunları ile yüze yüze görüşerek ilgilenmektir. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu bilirsek eğer, mücadelemizi o kadar daha iyi yapabileceğimize inanıyorum. Meslek hayatımız süresince uyuşturucu ile mücadeleyi ilk sıralarda tutarak ilerledik. Zira bunun acılarını bizzat ailelerin tüm fertlerinden biliyoruz. Üst perdede bağımlılıkla mücadelenin önemini biliyoruz. Evlatlarımızın bu kötü alışkanlıklar içinde olduğunu düşünmek hepimizin içini acıtır. Erzurum'da uyuşturucu ile mücadelemizde bir dakikalık boş bir zamanımız yok. Anne ve babalarımızı, evlatlarımızı düşünerek Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Narkotik Şube ve ekiplerimizle birlikte yoğun özverili bir şekilde mesai harcıyoruz ve harcayacağız. Ama bu durumun mutfağında inanılmaz bir mücadelenin, azmin zaferi yatıyor. Uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Eğitimcilerimizden ve ailelerimizden büyük destek bekliyoruz."

"Herkes için adalet düsturu ile çalışıyoruz"

CİMER'den gelen şikayetleri ciddi anlamda değerlendirdiklerini ve vatandaşları makamına çağırarak sorunlarını dinlediğini kaydeden Başsavcı Adem Aydemir, "Öncelikle CİMER'den yoğun gelen şikayetleri okuyarak vatandaşı makama çağırarak rahatlıkla sorunlarını dinliyorum. Bu sessiz çığlıkların sesi olmamız lazım. İntihar edenler, cinnet geçirenler oluyor. Vatandaş kapıya geldiğinde benimle görüşecek. Bizim kapımız herkese açık. Biz herkes için adalet diyoruz. Herkes için adalet düsturu ile çalışıyoruz. Bizler hukukçular olarak hukukun üstünlüğü, insan hakları, eşitlik temelinde adaletin her an tecellisi için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymakla mükellefiz. Tek ilkemiz var, vatandaşımız kurum girişinde güler yüzle karşılanacak, burada tek sistem işleyecek, devlette sistem işler, devlet o zaman devlettir." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Adem Aydemir, Güvenlik, Politika, Başsavcı, erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ile Mücadele ve Adalet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ile Mücadele ve Adalet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.