Uyuşturucu Kaçakçısı İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arsada gizlediği uyuşturucuyu alıp motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalanıp tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.A. (34) isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sırasında şüphelinin, bir arsa içerisine gizlenmiş haldeki poşeti alarak motosikletle bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekiplerini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli yaşanan kovalamacada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Üzerinde poşet içerisinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR