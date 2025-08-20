Uyuşturucu Kullanımında Kalp Krizi: Avukat G.Ç. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Uyuşturucu Kullanımında Kalp Krizi: Avukat G.Ç. Hayatını Kaybetti

20.08.2025 12:31
Uyuşturucu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören avukat G.Ç. hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden avukat G.Ç., hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.İ., "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan G.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın avukat G.Ç., Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören G.Ç., bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kalp Krizi, Politika, istanbul, 3-sayfa

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
