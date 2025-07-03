İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir genç, metro istasyonunda kriz geçirdi.
Kendi etrafında dönerek değişik hareketler sergileyen genç, en sonunda yere yığılırken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. Görüntüyü izleyenler, "İnsan kendine bunu neden yapar?" sorusunu sormadan edemedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi - Son Dakika
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