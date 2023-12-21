 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Bursa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. İznik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 342 gram bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi ve R.F. tutuklandı.

21.12.2023 - 14:12,
Abone Ol

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

342 gram bonzai ile yakalandı

BURSA - Bursa'da eş zamanlı 3 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, 3 ayrı adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 342 gram bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İkametlerde gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan R.F., tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Tutuklama, Bursa, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı

Son Dakika
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement