Uyuşturucu Şüphelisi 17 Yaşında Yakalandı

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Kütahya'da uyuşturucu suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranıyor kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstiklal Mahallesi Maymunkaya Sokak üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, T.A. (17 ) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA