Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı - Son Dakika
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Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

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Adana'da bir uzman çavuş, öğretmen eşi ve kayınbiraderini vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından polis ile çatışmaya giren şüpheli, yaralı halde kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini ve diğer yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

28.06.2024 13:30
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Adana'da bir kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş polis tarafından vurulurken yaralı halde kaçtı.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Çelik, yine Mardin'de Uzman Çavuş olarak görev yapan kocası Gökhan Ç. ve Hatice Çelik'in kardeşi Murat Akdöker ile birlikte araçla Güney Kuşak Bulvarına geldikleri sırada şahısların arasında tartışma çıktı.

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

"UZMAN ÇAVUŞ PEŞLERİNDEN GİDEREK VURDU"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. silah çekti. Silahı gören Hatice Çelik kaçarken Murat Akdöker arabadan içinde eniştesi tarafından vuruldu. Gökhan Ç. kaçan eşinin arkasından ateş etti. Bu sırada yoldan geçen iki kişi de vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada Gökhan Ç. genç kadını da vurdu.

"POLİSLERLE ÇATIŞTI, YARALI OLARAK KAÇTI"

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile Gökhan Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor. Genç kadının daha önce Gökhan Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi.

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı
Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ender Kervancıoğlu: Bu tür haberler niye subay, astsubay değil de hep değil de hep uzman çavuş? Psikolojik ve donanım olarak yeterli altyapıya sahip değiller. Hem orduda hem sivilde böyleler. Bunun tartışılması lazım. 112 23 Yanıtla
    Ersin Erkeker: Genel olarak sivil hayatta hiçbir şey olamamış işsiz vasıfsız insanlar son çareyi uzman çavuş olmakta görüyor 122 34 caps lock: Ersin Erkeker, üç tane yakın akrabam ki üçüde aynen söylediğin gibi vasıfsız işsiz uzman çavuş oldu. İnanmayanlar için yemin ederim. 75 27 Burak Çalıkuşu: sizin vasıfsız dediğiniz kişiler eğitimini tamamlayıp doğu da Güneydoğu'da sınır hatlarında ailelerinden uzakta gece gündüz demeden görevini icra eden kişiler bilinçsizce yorum yapıyorsunuz lütfen düşünün öyle yorum yapın 34 41 İbrahim ozturk: ne alaka gobel 22 39 Kasım Yeşiltaş: Bu kötü yorumları kahvede okey oynarken mi yazdınız işsiz güçsüzler 26 22
  • Mücahit ÇATAL: niye uzman çavuşları karalıyorsunuz bu toplumun her kesiminde var. İnsanların psikolojisi bozuldu 48 18 Yanıtla
  • Kasım Yeşiltaş: Sistemli olarak her bu tarz haberlerde Uzman çavuşları karalamak için pusuda bekleyen tayfa yine burada.Bravo size.Algıyı çok güzel yapıyorsunuz.Burada yaşanan vahşetin rütbeyle ne alakası var kardeşim.Cinnet getiren her şeyi yapar. 25 19 Yanıtla
  • Serdar Yılmaz: Sözleşmeli erlere, sivilde silah verme. Niye veriyon. Sivilde silahlı gezmesi için bi mantık varmı. YOK. Askerliğide . Askerleride (genel) basitleştirdiniz. 24 9 Yanıtla
  • Caner Genç: bu işin uzmanla subayla alakası yok Allah'ın verdiği canı almak Allah'a mahsustur. yorum yaparken lütfen uzman çavuş rütbesini önemsemeyenler onların ailelerini çocuklarını düşünsünler üzmesinler gerek yok. 10 10 Yanıtla
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